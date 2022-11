Ticket Cancellation Refund: क्या रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद टिकट रद्द कराने पर मिलेगा रिफंड? ये है पूरा प्रोसेस

Railway News: देश के लाखों-करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लंबी दूरी के सफर के लिए लोग ट्रेनों में रिजर्वेशन कराते हैं. बीते वर्षों में रेलवे के कई नियमों में बदलाव हुए हैं, ऐसे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी आपात स्थिति की वजह से आपको रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद भी टिकट रद्द कराना पड़ता है. लेकिन क्या उस स्थिति में आपको रिफंड मिलेगा? आइए आपको बताते हैं.

इंडियन रेलवे का कहना है कि अगर चार्ट तैयार होने के बाद भी आप किसी कारणवश टिकट रद्द करा देते हैं तो रिफंड का दावा किया जा सकता है. IRCTC ने आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उसने बताया है कि बिना यात्रा किए रेलवे टिकटों पर रिफंड देता है. अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको डिपॉजिट रसीद (टीडीआर) ऑनलाइन जमा कराना होता है.

टीडीआर कैसे फाइल करना है?

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं. वहां होम पेज पर My Account पर क्लिक करें.

अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My Transaction पर क्लिक करें. यहां फाइल टीडीआर ऑप्शन में एक विकल्प को सिलेक्ट कर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं.

यहां आपको उस शख्स की इन्फॉर्मेशन नजर आएगी, जिसके नाम से टिकट बुक किया गया है.

अब अपना ट्रेन नंबर, पीएनआर नंबर और कैप्चा भरें. इसके बाद कैंसिलेशन रूल्स के बॉक्स पर टिक कर दें.

इसके बाद सब्मिट बटन को दबाएं.

आपने टिकट बुकिंग के वक्त फॉर्म में जो फोन नंबर लिखा होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर सब्मिट दबाएं.

पीएनआर की डिटेल्स को वेरिफाई करें और कैंसल टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब स्क्रीन पर आपको रिफंड अमाउंट नजर आएगा.

अब मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन का एसएमएस मिलेगा, जिसमें पीएनआर व रिफंड की जानकारी होगी.

भेजने होंगे ओरिजनल दस्तावेज

टीडीआर ऑनलाइन फाइल करने के बाद आपको नीचे बताए गए पते पर ओरिजनल दस्तावेज भेजने होंगे. पता है- GGM IT, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. 1st Floor, Internet Ticketing Centre IRCA Building, State Entry Road, New Delhi-110055.

