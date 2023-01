Indian Railways: वैष्णों देवी जाने वालों को मिला तोहफा, रेलवे ने दी ऐसी जानकारी, सुनकर खुशी से झूमे यात्री!

Vaishno Devi News: वैष्णों देवी (Vaishno Devi) जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी नए साल पर माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो रेलवे (Indian Railways) की ओर से आपके लिए शानदार सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत आप सिर्फ 8000 रुपये में वैष्णों देवी घूम सकते हैं और खास बात यह है कि इसमें आपको रहने-खाने के लिए अलग से एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा.

थर्ड एसी में कर सकेंगे सफर

रेलवे ने बताया है कि आपको माता वैष्णों देवी और कटरा घूमने का मौका मिलेगा. आप प्रत्येक गुरुवार को इस ट्रेन के जरिए सफर कर सकते हैं. इसमें आपको थर्ड एसी में सफर करने का मौका मिलेगा.

IRCTC ने किया ट्वीट

आईआरसीटीसी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि अब आप सिर्फ 8300 रुपये में वैष्णों देवी की यात्रा कर सकते हैं. इस पैकेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल लिंक http://bit.ly/3G4hLIx पर क्लिक करें.

Strengthen your faith as you dwell in prayer & worship with IRCTC's Mata Vaishno Devo Ex Lucknow starting from ₹8375/- onwards pp*. For details,visit https://t.co/hHPUgPTlRo@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 4, 2023