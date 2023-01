Indian Railways: रेलवे लाया ऐसा ऑफर, सुनकर हो जाएंगे खुश... फ्री खाने के साथ मिलेगा घूमने का मौका!

Indian Railways Package: अप्रैल महीने में अगर आप भी कहीं ठंडी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे आपको श्रीनगर घूमने का मौका दे रहा है. इस पैकेज में आपको पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत कई जगह घूमने का मौका मिलेगा. IRCTC ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. इस पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए अलग से पैसा खर्च नहीं करना होगा. वह पैकेज के साथ ही फ्री मिलेगा.

आइए चेक करें पैकेज की डिटेल्स-

>> कितने दिन का होगा पैकेज - 5 रात/6 दिन

>> डेस्टिनेशन कवर्ड - गुलमर्ग - पहलगाम - श्रीनगर - सोनमर्ग

>> जाने की तारीख - 9 अप्रैल, 16 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 30 अप्रैल

>> पैकेज की कॉस्ट - 42,000 रुपये

>> ट्रैवलिंग मोड - फ्लाइट

Whether you want to witness breathtaking beauty of Gulmarg or explore the valley of Pahalgam, Do it all without any hussel with #irctc's KASHMIR HEAVEN ON EARTH package. Know more https://t.co/s2Y2JoV8Sa@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #bharatparv23 #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 20, 2023