सिर्फ 1400 रुपये में होगी अब हवाई यात्रा! फटाफट करें टिकट बुक, ये रही रूट लिस्ट और किराया

नई दिल्ली: अगर आप भी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है. अब आप बेहद सस्ते में देश की खूबसूरत जगहें घूम सकते हैं. साथ ही, अब एक जगह से दूसरे जगह फ्लाइट से जाना भी आसान हो जाएगा. दरअसल, एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo Offer) ने कई नई डायरेक्ट फ्लाइट चला रही है. इंडिगो ने कहा है कि हमने अपने यात्रियों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है.’

एयरलाइन कंपनी इंडिगो का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी से यात्रा में आसानी होगी और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति के लिए पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा. इससे यात्रियों को घूमने की प्लानिंग में भी सहूलियत होगी.

Explore the hidden gems of India with an array of our non-stop flights! Book now https://t.co/cctb1eiF1C. #aviation #Travel #LetsIndiGo pic.twitter.com/PgCRaf6ucV

— IndiGo (@IndiGo6E) November 8, 2021