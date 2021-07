Petrol-Diesel भरवाने को लेकर बड़ी खबर! अब नहीं होगी धोखाधड़ी, IOC के 30,000 पेट्रोल पंप हुए ऑटोमैटिक

नई दिल्ली: IOC Automatic Petrol Pump: पेट्रोल पंप पर तेल की मात्रा या कीमतों को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने एक नया कदम उठाया है. IOC ने अपने पेट्रोल पंप को ऑटोमैटिक (Automatic Petrol Pump) करना शुरू कर दिया है. इस नए सिस्टम से पेट्रोल पंप पर ईंधन लेना ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा. ग्राहकों के साथ ओवरचार्ज और कम ईंधन जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी.

Proud to announce that over 30,000 #IndianOil petrol pumps are now automatic. Ensuring correct quantity and correct price charged, through real time monitoring at server available at petrol pump. Each new delivery from dispenser is ensured to start from Zero. pic.twitter.com/2BdNUkMTrq

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) July 13, 2021