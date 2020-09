25 सितंबर से लगने जा रहा है दोबारा से Lockdown? जानिए वायरल खबर की सच्चाई

नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सरकार जल्द ही एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है. 25 सितंबर से लगने जा रहे इस लॉकडाउन का आदेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की तरफ से बताया जा रहा है. कोरोनो के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है. फैसले में यह भी कहा गया है कि इस बार लॉकडाउन का और सख्ती से पालन करवाया जाएगा.

46 दिन का होगा लॉकडाउन

वायरल हो रही खबर में कहा गया है कि आपदा विभाग के एक लेटरपेड पर सरकारी आदेश लिखा हुआ है कि ये लॉकडाउन 46 दिन का होगा. साथ ही कहा गया है कि एनडीएमए, योजना आयोग के साथ मिलकर पीएमओ और गृह मंत्रालय से गुजारिश करती है कि 25 सितंबर की रात से लॉकडाउन को लगा दिया जाए. हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी.

क्या कहता है पीआईबी का फैक्ट

हालांकि सरकार की तरफ से प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा किए गए फैक्ट चेक में इस खबर को फर्जी बताया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस संबंध में न तो कोई आदेश जारी किया है, न ही इस संबंध में कोई विचार विमर्श के लिए नोटिस जारी किया है.

Claim: An order purportedly issued by National Disaster Management Authority claims that it has directed the government to re-impose a nationwide #Lockdown from 25th September. #PIBFactCheck: This order is #Fake. @ndmaindia has not issued any such order to re-impose lockdown. pic.twitter.com/J72eeA62zl

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 12, 2020