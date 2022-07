ITR फाइल करने के आखिरी दिन लोगों को आ रही ये बड़ी दिक्कत, तारीख बढ़ाने की मांग हुई तेज

ITR Filing Last Date Extension Demand: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जुलाई 2022 को है. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं. इस बीच, आईटीआर भरने की लास्ट डेट बढ़ाने (ITR Filing Last Date Extension) की मांग तेज हो गई है. लोगों ने सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है. अधिकतर लोगों ने इनकम टैक्स की वेबसाइट के बिजी होने की बात कही है. इसके अलावा भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ये भी जान लें कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं.

आज आईटीआर नहीं भरने पर लगेगा जुर्माना

जान लें कि कि वैसे तो 31 जुलाई के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है लेकिन ऐसा करने वाले टैक्सपेयर्स पर जुर्माना भी लग सकता है. किसी की आय अगर 5 लाख प्रति वर्ष से अधिक है तो उसे 5000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा. वहीं, अगर किसी की आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है तो उसे 1 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देना होगा.

लोगों को ITR फाइल करने में आ रही ये समस्या

ऐसे में सोशल मीडिया पर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग जोर-शोर से की जा रही है. शुभम नामक एक यूजर ने ट्वीट किया, 'मैं अपना आईटीआर-3 वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं. जब मैं वेरीफाई के लिए आगे बढ़ता हूं तो एक Error पॉप अप होता है. डिटेल्स शेयर कर रहा हूं. कृपया जल्द से जल्द मदद करें.'

@IncomeTaxIndia I am unable to verify my ITR-3 . An error keeps popping up as i hit the "PROCEED to Verification" Details have been shared @ orm.cpc@incometax.gov.in Please help at earliest.@nsitharaman @FinMinIndia pic.twitter.com/SDEueb2zcA — Shubham Dwivedi (@shubham_______7) July 30, 2022

वहीं, सिमरन नामक एक यूजर ने इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'पेमेंट करने के बाद पोर्टल क्रैश हो चुका है. मेरे पास चालान है लेकिन मैं फाइनल आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहा हूं. कृपया मदद करें.'

ट्विटर पर सूरज नामक एक यूजर ने लिखा कि मैंने आज आईटीआर फाइल कर दिया है और पेमेंट भी कर दिया है. लेकिन अब तक मुझे Receipt नहीं मिली है. कृपया चेक करें.

@IncomeTaxIndia filed ITR today and did payment too. Still not received acknowledgement receipt. Kindly check. — suraj chopade (@_surajch) July 31, 2022

