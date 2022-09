How To Register For Kanya Sumangala Yojana: अगर आप भी बेटी के प‍िता हैं तो सरकार की तरफ से बेटी के ल‍िए म‍िलने वाले 15 हजार रुपये का फायदा आप भी उठा सकते हैं. सरकार की तरफ से बेट‍ियों के ल‍िए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें परवर‍िश से लेकर पढ़ाई और शादी तक के ल‍िए कई योजनाएं हैं. सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक ऐसी ही योजना का नाम है कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana).

दो बेटियों ले सकती हैं योजना का लाभ

कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार बेटियों को 15 हजार रुपये दे रही है. सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इस योजना का लाभ एक पर‍िवार की दो बेटियों ले सकती हैं. बेटी की बेहतर परवरिश और पढ़ाई के मद्देनजर सरकार यह पैसा छह क‍िस्‍तों में देती है. उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों का ख्‍याल रखते हुए 15,000 रुपये की राश‍ि प्रदान करती है.

14 लाख बेट‍ियों को फायदा द‍िया गया

प‍िछले द‍िनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया था क‍ि यूपी में बेट‍ियों के ल‍िए कन्या सुमंगला योजना को न‍िरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया क‍ि अब तक सूबे में करीब 14 लाख बेट‍ियों को योजना का फायदा द‍िया गया है. योजना का फायदा ऐसे परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है. तीन लाख से कम की आया वाले अभिभावक बेटी के जन्‍म के बाद योजना के ल‍िए आवेदन कर सकते हैं.

पहली किस्त में म‍िलेंगे 2,000 रुपये

इस योजना में सबसे पहले आपको बेटी का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना होता है. जन्‍म के बाद पहली किस्त 2,000 रुपये की म‍िलती है. दूसरी किस्त के रूप में 1,000 रुपये टीकाकरण के बाद मिलते हैं. 2000 रुपये की तीसरी किस्त बि‍ट‍ियां के पहली कक्षा में प्रवेश करने पर मिलती है.

ग्रेजुएशन में एडम‍िशन पर 5000 रुपये

इसके बाद ब‍िट‍ियां के छठी कक्षा में एडम‍िशन लेने पर चौथी किस्त के 2,000 रुपये म‍िलते हैं. वहीं, 9वीं कक्षा में दाख‍िला लेने पर पांचवीं किस्त के 3,000 रुपये म‍िलते हैं. इस तरह यहां तक कुल 10 हजार रुपये हो गए. इसके बाद बाकी बचे 5000 रुपये 10वीं-12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के ल‍िए म‍िलते हैं.

ऐसे कराना होगा योजना का रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर विजिट करें.

यहां लॉगइन करके टर्म एंड कंडीशन के नीचे द‍िए गए आई एग्री बॉक्स पर टिक करके कंटीन्यू पर क्लिक करें.

यहां नया वेबपेज खुला जाएगा, इसके बाद मांगी गई जानकारी को सावधानी पूर्वक भर दें.

डिटेल्स फ‍िल करने के बाद कैप्चा कोड डालें और ओटीपी के लिए क्लिक करें.

अब मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें. इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर