दिल्ली के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर 'चेक-इन' सिस्टम हुआ खराब, 9 घंटे बाद सेवा बहाल

कोलकाता: कोलकाता हवाई अड्डे पर ‘चेक-इन’ प्रणाली सोमवार को तकनीकी खामी के कारण करीब नौ घंटों तक बाधित रहने के बाद बहाल कर ली गई. तकनीकी खामी की वजह से सैकड़ों यात्रियों को परेशानी हुई. हवाई अड्डा निदेशक कौशिक भट्टाचार्य ने मंगलवार को कहा, ‘‘प्रणाली कल (सोमवार) शाम करीब सवा पांच बजे धीमी पड़ गई और इसने काम करना बंद कर दिया. यह देर रात ढाई बजे ठीक हो सकी.’’ कोलकाता हवाई अड्डे ने ट्वीट के जरिए यात्रियों और अन्य का उनके धैर्य के लिए धन्यवाद व्यक्त किया.

ट्वीट में कहा गया है, ‘‘ स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) देर रात करीब ढाई बजे बहाल हो गया. हम अपने यात्रियों, एअरलाइनों और अन्य का उनके धैर्य तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं.’’ खराब मौसम की वजह से सोमवार शाम कोलकाता आने वाली पांच उड़ानों का मार्ग भी बदला गया था. भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोलकाता आने वाली उड़ानें तकनीकी खामी की वजह से नहीं, बल्कि गरज और बारिश की वजह से प्रभावित हुईं.

The Local Area Network at #KolkataAirport has been restored at around 0230hrs. We thank our passengers, airlines and all the stakeholders for the patience and cooperation. @AAI_Official

— Kolkata Airport (@aaikolairport) May 14, 2019