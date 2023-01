PAN: एक छोटी-सी गलती और पैन कार्ड हो जाएगा बेकार, PAN है तो दिमाग में बैठा लें ये बात

PAN Card: पैन (स्थायी खाता संख्या) भारत में विभिन्न करदाताओं की पहचान करने के साधनों में से एक है. पैन कार्ड एक 10 अंकों की विशिष्ट पहचान अल्फान्यूमेरिक संख्या है जिसमें अक्षर और संख्याएं होती हैं. भारत में जो भी इनकम टैक्स दाखिल करता है, उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है. पहचान की पैन प्रणाली आमतौर पर एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है, जो एक भारतीय टैक्स भुगतान इकाई को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है. इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की टैक्स संबंधी जानकारी एक पैन नंबर में दर्ज हो जाती है.

पैन कार्ड

भारत में पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया जाती है. वहीं देश में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. पैन कार्ड में व्यक्ति का पैन नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और एक तस्वीर होती है. इस कार्ड की एक प्रति पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा की जा सकती है.

As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.

From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.

Urgent Notice. Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/h7T6AAeDnc

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 17, 2023