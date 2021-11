दिवाली से पहले महंगाई का तगड़ा झटका, इतने रुपये बढ़ गए LPG के दाम

नई दिल्ली: बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है और दिवाली से पहले लोगों पर एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है. नवंबर महीने के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस के दाम बढ़ा (LPG Price Hike) दिए हैं और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 266 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि राहत की बात है कि बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही हुई है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

266 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियाल गैस सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder Price Hike) की कीमत 2000.5 रुपये हो गई है, जो इससे पहले 1734.5 रुपये थी. वहीं मुंबई में 19 किलोग्राम के कमर्शियाल गैस सिलेंडर के लिए 1950 रुपये खर्च करने होंगे. कोलकाता में अब 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 2073.50 रुपये का हो गया है, जबकि चेन्नई में अब 19 किलो वाला सिलेंडर 2133 रुपये में मिलेगा.

इससे पहले सितंबर और अक्टूबर में भी पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) के दाम में बढ़ोतरी की थी. 19 किलोग्राम के कमर्शियाल गैस सिलेंडर की कीमत 1 सितंबर को 43 रुपये और 1 अक्टूबर को 75 रुपये बढ़ाए गए थे.

पिछले महीने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों (PSU Petroleum Companies) ने रसोई गैस के के दाम 15 रुपये बढ़ा दिए थे. दिल्ली और मुंबई में नॉन-सब्सिडी वाले 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 899.50 रुपये है.

इस बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भी दाम में 35-35 पैसे की बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109.69 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 98.42 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.5 रुपये और डीजल की कीमत 106.62 रुपये हो गई हैं. वहीं कोलकाता में पेट्रोल 110.15 और डीजल 101.56 रुपये, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 106.35 रुपये और डीजल 102.59 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

