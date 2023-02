Old Pension को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, पेंशन में होगा इतना इजाफा!

Modi Government on Old Pension Scheme: देशभर में पुरानी पेंशन (Old Pension System) को लेकर मांग बढ़ती ही जा रही है. नए पेंशन सिस्टम (New Pension Scheme) की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है. मोदी सरकार देश भर की मांगों को देखते हुए पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव करने जा रही है.