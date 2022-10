Multibagger Stock: मार्केट से निवेशक हो रहे मालामाल, सिर्फ एक साल में 3 गुना हो गया पैसा! जानें कौन सा शेयर खरीदें?

Multibagger Stock: शेयर मार्केट (Stock Market) में कई मल्टीबैगर स्टॉक्स (multibagger stock for 2022) ने निवेशकों को मोटा फायदा कराया है. आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताएंगे, जिसने साल-दर-साल यानी YTD समय में 200 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. एक साल में निवेशकों का पैसा 3 गुना हो गया है. ग्लोबल मंदी और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बाद भी इस शेयर ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है. इस शेयर का नाम सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड (Som Distilleries And Breweries Ltd) है.

किस अवधि में कैसी रही शेयर की चाल

पिछले एक महीने में यह मल्टीबैगर स्टॉक लगभग 97 के लेवल से बढ़कर 130 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया है. इस अवधि में शेयर ने अपने निवेशकों को 30 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. पिछले छह महीनों में यह तीन बैगर स्टॉक लगभग 70 से 130 के स्तर तक बढ़ गया है. इस समय में शेयर ने लगभग 85 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसी तरह YTD समय में इस शराब की भठ्ठी के स्टॉक की कीमत 40 से बढ़कर 130 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ी है.

6 महीने में 1 लाख हो जाते 1.85 लाख

अगर किसी निवेशक ने एक महीने पहले इस मल्टीबैगर स्टॉक में 1 लाख का निवेश किया होता तो उसका 1 लाख आज 1.30 लाख हो जाता. इसी तरह अगर किसी निवेशक ने छह महीने पहले इस स्टॉक में निवेश किया होता तो उसका 1 लाख आज 1.85 लाख हो जाता.

1 साल में एक लाख हो जाते 3 लाख

इसी तरह अगर किसी निवेशक ने साल 2022 की शुरुआत में इस मल्टीबैगर स्टॉक में 1 लाख का निवेश किया होता तो उसका 1 लाख आज 3.35 लाख हो जाता. वहीं, अगर एक निवेशक ने एक साल पहले इस मल्टीबैगर स्टॉक में 1 लाख का निवेश किया होता तो उसका 1 लाख आज 3 लाख से अधिक हो जाता.

52 हफ्ते का रिकॉर्ड और लो लेवल

इस मल्टीबैगर ब्रूअरी स्टॉक का मार्केट कैप 902 करोड़ है और एनएसई पर आज इसका मौजूदा ट्रेड वॉल्यूम 5.04 लाख है. स्टॉक का मौजूदा ईपीएस 4 से थोड़ा ऊपर है. यह मल्टीबैगर ब्रूअरी स्टॉक 31.66 के पीई मल्टीपल पर खड़ा है, जो सेक्टर पीई के 71.41 के आधे से भी कम है. इस शेयर का 52-हफ्ते का रिकॉर्ड लेवल 133.50 है जबकि इसका 52-सप्ताह का निचला स्तर 35.15 है.

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)

