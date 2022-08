Bullet Train Update: बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा साकार, रेलमंत्री ने वीडियो शेयर कर दिया बड़ा अपडेट

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस बुलेट ट्रेन परियोजना का दिन-रात काम चल रहा है. इस बीच 1 किलोमीटर का Continuous Viaduct बनकर तैयार हो चुका है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये जानकारी दी. उन्होंने ट्विटर पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है.

1 किमी का कंटिन्यू वायडक्ट पूरा

आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन अगले साल यानी 2023 में चलनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के कारण इसमें देरी हो रही है. लेकिन अब बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, 'MAHSR (Mumbai–Ahmedabad high-speed rail corridor) ने एक और उपलब्धि हासिल की. मेड इन इंडिया के तहत फुल स्पैन गर्डर लॉन्चर के माध्यम से पहला 1 किमी का कंटिन्यू वायडक्ट का काम पूरा किया गया है.'

MAHSR achieves another milestone!

The first 1 Km of continuous viaduct is completed through #MadeInIndia Full Span girder launcher. pic.twitter.com/UT0pRAfdmp

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 20, 2022