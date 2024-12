Bullet Train : तीन मंजिला स्टेशन तैयार, अब बुलेट ट्रेन का इंतजार, जानिए कब से दौड़ेगी गोली की रफ्तार वाली रेल, पुल से लेकर पिलर तक की पूरी डिटेल, Video

Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor: वो दिन दूर नहीं जब मुंबई से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 3 घंटों में पूरी होगी. यानी ब्रेकफास्ट अहमदाबाद में तो लंच मुंबई में कर सकेंगे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है. 13 नदियों, कई राज्यमार्गों पर पुल बनाए जा रहे हैं. इसमें कई रेलवे लाइनों को 7 स्टील और प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट पुलों के जरिए पार किया जाएगा. सूरत में बनने वाला बुलेट ट्रेन के स्टेशन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसकी एक झलक भी सामने आई है.

कहां तक पहुंचा बुलेट ट्रेन का काम

हाल ही में भारतीय रेलवे की ओर से ईयर एंड रिव्यू में बुलेट ट्रेन के काम की डिटेल साझा की गई है. ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा है इसकी जानकारी साझा की गई है. रिव्यू में बताया गया है प्रोजेक्ट के अंतर्गत 243 किलोमीटर से ज्यादा पुल निर्माण का काम पूरा हो चुका है. 352 किलोमीटर पियर कार्य और 362 किलोमीटर पियर नींव का काम पूरा हो चुका है. गुजरात में ट्रैक निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है. आनंद, वडोदरा, सूरत और नवसारी में आरसी ट्रैक बेड का काम किया जा रहा है. करीब 71 किमी का आरसी ट्रैक का काम पूरा हो चुका है.

बुलेट स्टेशन का काम कहां तक पहुंचा

महाराष्ट्र में मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए पहला कंक्रीट बेस स्लैब 32 मीटर की गहराई पर सफलतापूर्वक डाला जा चुका है. 10 मंजिला इमारत के बराबर बनने वाले इस रेलवे स्टेशन को तेजी से पूरा किया जा रहा है. वहीं सूरत में तीन मंजिला प्लेटफॉर्म का काम लगभग पूरा होने के करीब है. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और शिल्पाता के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग पर काम भी शुरू हो चुका है. गुजरात में एकमात्र पर्वतीय सुरंग पहले ही सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है. रेलवे के रिव्यू के मुताबिक इस कॉरिडोर पर 12 स्टेशन हैं, जिन्हें थीम बेस्ड बनाया जा रहा है. बुलेट ट्रेन के स्टेशन यूजर फ्रेंडली और ऊर्जा-सकारात्मक स्टेशन होंगे.

कहां फंस रहा है पेंच

भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. सरकार चालती है साल साल 2026 तक देश में बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट में बार-बार देरी हो रही है. इस देरी की वजह से भारत सरकार अब जापान के अलावा दूसरे देशों से भी बात कर रही है. दरअसल साल 2015 में भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए डील की थी. लेकिन जापान की ओर से बुलेट ट्रेन की डिलवीर और उसकी शर्तों को लेकर पेंच फंस रहा है.

बुलेट ट्रेन बनाने में कितना खर्च

इस प्रोजेक्ट की कमान नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के हाथ में है. बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये है. बता दें कि भारत में बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किमी प्रति घंटे की होगी. मुंबई से अहमदाबाद की 508 किमी की दूरी को यह ट्रेन 3 घंटे से भी कम समय में तय करेगी. केंद्र सरकार इस ट्रेन को 2026 में शुरू करना चाहती है.

VIDEO | Have a glimpse of under-construction Surat's Bullet Train Station, it is one of the first stations to be completed along the Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Corridor.

(Source: Third Party)#BulletTrain #MumbaiAhmedabadHighSpeedRailCorridor pic.twitter.com/qyPaaePksO

— Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2024