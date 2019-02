मोदी सरकार के लिए घर बैठे करना होगा यह काम, 1 लाख तक जीतने का मौका

नई दिल्ली : अगर आप भी कुछ नया सोच सकते हैं या फिर आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून हैं तो मोदी सरकार आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर आई है. देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है. लेकिन सरकार बुलेट ट्रेन को एक अलग पहचान और नाम देना चाहती है. ऐसे में मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन (NHSRCL) ने एक नेशनल राष्ट्रीय कॉम्पटीशन की घोषणा की है.

25 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

इस प्रतियोगिता के तहत आपको बुलेट ट्रेन का नाम बताना होगा और एक मैस्कॉट डिजायन करना होगा. विजेता को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. इस प्रतियोगिता के लिए आप 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. प्रतियोगिता के बारे में घोषणा करते हुए NHSRCL ने बताया, 'मैस्कॉट अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ कैरेक्टर होना चाहिए, जो NHSRCL के वैल्यू सिस्टम में बढ़ावा कर सके और जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके.

Unleash the creative spirit in you and participate in the Logo and Mascot Contest for Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail. Win cash prizes up to Rs. 1,00,000. Visit: https://t.co/SYjQqGOHS0 pic.twitter.com/PavvDneahs

— MyGovIndia (@mygovindia) February 22, 2019