Old Pension पर मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने आज किया ऐलान - मिलेगा OPS का फायदा!

Old Pension Scheme Big Update: देशभर में पुरानी पेंशन (Old Pension) को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. अब कर्मचारियों को सरकार (Government Employees) की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी मिल गई है. अगर आप भी पुरानी पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं तो अब आप यह आसानी से कर सकते हैं. बता दें देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) बहाल हो गई है. इसी कड़ी में अब एक और राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबी हड़ताल के बाद में पुरानी पेंशन योजना (OPS benefits) के बराबर फायदा देने का ऐलान कर दिया है.

बहाली के लिए चल रही थी हड़ताल

बता दें महाराष्ट्र में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके बाद में राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के कर्मचारियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर ही फायदा मिलेगा. शिंदे सरकार ने लिया फैसला

पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने सोमवार को एक सप्ताह से जारी हड़ताल समाप्त कर दी. आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सफल बातचीत के बाद यह फैसला किया गया. पुरानी पेंशन के बराबर मिलेगा फायदा

हड़ताल कर रहे श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने कहा कि राज्य सरकार नई पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के बराबर मौद्रिक लाभ देने के लिए 'सैद्धांतिक' रूप से सहमत हो गई है. सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. 5 राज्यों में पहले ही हो चुकी है लागू

आपको बता दें इस समय 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है. इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. पुरानी पेंशन योजना लागू करनेवाले राज्यों में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है. वहीं, हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है. पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?

पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है.