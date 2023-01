Old Pension: सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, लागू हुई पुरानी पेंशन योजना, अब मिलेंगे ये बड़े फायदे!

Old Pension News: पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को लेकर देशभर में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. इस बीच कई राज्यों ने इस सिस्टम को लागू कर दिया है. वहीं, कई राज्यों में अभी भी नई पेंशन योजना (new pension scheme) लागू है. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें अब 1.36 लाख कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार अपने लेवल पर पेंशन योजनाओं (Pension Scheme) को लागू कर रही हैं.

लागू हुई पुरानी पेंशन योजना

बता दें कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब हिमाचल में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. इस खबर को सुनने के बाद में कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. राज्य के मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया है कि वित्त विभाग के फैसले को लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना

राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस फैसले का फायदा करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को होगा. वित्त विभाग की ओर से नियम, शर्तें और एसओपी जारी किया गया है. कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादे के हिसाब से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दे दी है.

महिलाओं के लिए सरकार बना रही ये प्लान

इसके साथ ही 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने के लिए प्लान बनाया जा रहा है. साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए एक महीने में एक लाख नौकरियां निकाली जाएंगी. इसके साथ ही 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं.

ये 4 राज्य कर चुके हैं लागू

आपको बता दें इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुके हैं. इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस सिस्टम को लागू कर दिया है.

पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?

पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है.

