Blinkit ने लॉन्च किया नया फीचर, 10 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो की होगी होम डिलीवरी, देने होंगे इतने रुपये

Blinkit passport size photos service: कई बार ऐसा होता है जब हमें तत्काल में पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है. अगर हम परिचित जगह में होते हैं तो हम इस स्थिति से निपट लेते हैं. लेकिन अगर हम किसी नई जगह पर होते हैं तो भागदौड़ के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है. लेकिन अब इस समस्या को और ज्यादा दिन नहीं झेलना है.

क्विक कॉमर्स प्रोवाइडर कंपनी Blinkit ने एक नया फीचर लॉन्च किया है. इसके तहत पासपोर्ट साइज फोटो सिर्फ 10 मिनट में होम डिलीवरी हो जाएगी. हालांकि, यह फीचर फिलहाल दिल्ली और गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है.

Blinkit के सीईओ ने दी जानकारी

Blinkit के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस नए फीचर के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "क्या आपको कभी अंतिम समय में वीजा डॉक्यूमेंटेशन, एडमिट कार्ड या रेंट एग्रीमेंट के लिए तत्काल में पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत पड़ी है? आज से दिल्ली और गुरुग्राम में Blinkit यूजर्स 10 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो प्राप्त कर सकते हैं. हम इस नई सेवा को शुरू करने के लिए उत्साहित हैं और इसे बेहतर बनाने में हमारी मदद के लिए आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

ढींडसा ने आगे कहा कि इस सुविधा को धीरे-धीरे उन सभी शहरों तक पहुंचाया जाएगा जहां हम सेवा प्रदान करते हैं. इस सुविधा का उद्देश्य पासपोर्ट फोटो प्राप्त करने की प्रक्रिया को त्वरित और आसान बनाना है.

ये है Blinkit से फोटो बनवाने का प्रोसेस

ब्लिंकिट से फोटो बनवाने के लिए यूजर्स को या तो एक फोटो अपलोड करना होगा या अपने फोन से एक तस्वीर क्लिक करनी होगी. ब्लिंकिट ऐप ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को हटा देगा और फोटो को सही साइज में क्रॉप कर देगा. कस्टमर्स अपनी आवश्यकतानुसार फ़ोटो की संख्या चुन सकते हैं. फ़ोटो की संख्या 8 से 32 तक होगी. ऑर्डर किए गए पासपोर्ट आकार के फ़ोटो एक लिफाफे में डिलीवर की जाएगी.

