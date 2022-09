PM Kisan: पीएम किसान के लाभार्थियों को तगड़ा झटका! सरकार ने बंद की ये बड़ी सुविधा, सभी किसानों पर पड़ेगा सीधा असर

PM Kisan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक 11वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर चुके हैं. अब जल्दी ही किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. इस बीच सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में बड़ा बदलाव किया जिसका असर 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों पर पड़ेगा. दरअसल, अब किसानों से बड़ी सुविधा छिन गई है. आइए जानते हैं सरकार ने क्या किया है बदलाव.

पीएम किसान में हुआ बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव किया है. अब कोई किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख सकता है. अब किसानों को स्टेटस देखने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य हो गया है. गौरतलब है कि पहले ये नियम था कि किसान अपना आधार या मोबाइल नंबर कुछ भी डाल कर स्टेटस चेक कर सकते थे. इसके बाद ये नियम आया कि किसान मोबाइल नंबर से नहीं, बल्कि आधार नंबर से स्टेटस देख सकते हैं. अब नए नियम के तहत किसान आधार नंबर से नहीं, बल्कि मोबाइल नंबर से ही स्टेटस देख सकेंगे.

जानिए इसके प्रोसेस

इसके लिए आप सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं

- यहां बाईं ओर बने छोटे बॉक्स में Beneficiary Statusपर क्लिक करें.

- अब आपके सामनेएक पेज ओपन होगा.

- यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर अपना स्टटेस चेक करें.

- अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते हैं तो Know Your Registration Number की लिंक पर क्लिक करें.

- अब इसमें अपना पीएम किसान खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें

- इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Get Mobile OTP पर क्लिक करें.

- आपके नंबर पर आए ओटीपी को दिए गए बॉक्स में डालें और Get Details पर क्लिक करें.

- अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम अपके सामने होगा.

क्या है पीएम किसान योजना?

गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) स्कीम के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये सीधे किसान के खाते में भेजी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है. इसके तहत किसानों के खाते में 11 किस्त भेजी जा चुकी है. अगर आपके खाते में अभी तक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सबसे पहले अपना स्टेटस और बैंक खाता चेक करें.