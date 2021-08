PM Kisan: बड़ा अपडेट! पीएम मोदी इस दिन किसानों के खाते में 9वीं किस्त के पैसे करेंगे रिलीज, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Scheme Latest Updates: प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के तहत किसान 9वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है. 9 अगस्त को दिन में 12: 30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 9वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Scheme 9 th Installment) रिलीज करेंगे. माई गॉव. इंडिया (MyGovIndia) के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सालाना 2000 की तीन किस्त (PM Kisan Yojana Benefits) यानी 6000 रुपये किसानों के खाते में सीधे भेजती है. अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान योजना की 8 किस्तों का पैसा आ चुका है. अब किसानों के खाते में अगली यानी 9वीं किस्त का पैसा आने वाला है. आपको बता दें कि इससे पहले 8वीं किस्त 14 मई को जारी हुई थी.

To further ensure social security of farmers, PM Shri @narendramodi will release the next instalment of PM KISAN on 9th August at 12:30 PM.

