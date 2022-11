PM Kisan New Rule: पीएम किसान योजना में आया नया नियम, तुरंत लौटाएं किस्त वरना सरकार करेगी वसूली

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Latest Updates: अगर आप भी पीएम किसान योजना लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. अब सरकार नए नियम के तहत किसान योजना में दी गई राशी की वसूली करेगी. दरअसल, अब तक सरकार ने इस योजना में 8 बदलाव कर दिए हैं. अगर आपने भी इस योजना एक तहत अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें, क्योंकि सरकार इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर सख्त हो गई है. सरकार के नए नियम के तहत अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं हुए तो आप गलत तरीके से पेमेंट लेने वाले फर्जी लिस्ट में शामिल होंगे और आपको अब तक की मिली सभी किस्तें लौटानी होंगी.

पीएम किसान योजना में अब तक 8 बदलाव

गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 11वीं किस्त के पैसे आ चुके हैं. अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन अब सरकार इस योजना के तहत कई अपात्र किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं. सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना के नियमों में फेरबदल कर दिया है, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके. हाल ही में लाभार्थियों के लिए e-KYC करना जरूरी कर दिया गया है.

इन किसानों से सरकार करेगी वसूली!

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार फर्जी किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दी है और नोटिस भी भेज रही है. कई टैक्स पेयर्स भी इसका लाभ ले रहे हैं दूसरी तरफ कई परिवार ऐसे भी हैं जहां पति-पत्नी दोनों किस्त उठा रहे हैं. इस योजना के नियम के अनुसार, खेत पति और पत्नी दोनों के नाम हों, लेकिन अगर एक ही साथ रहते हैं और परिवार में बच्चे नाबालिग हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है तो आप स्वेच्छा से गलत तरीके से लिए गए रकम को वापस कर दें. इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया.

ऐसे ऑनलाइन रकम वापस

- सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं.

- दायीं तरफ बने बॉक्स में सबसे नीचे आपको 'Refund Online' के विकल्प पर क्लिक करें.

- अब आपके सामने दो विकल्प खुलेंगे.

- इसमें पहला विकल्प- अगर आपने पीएम किसान का पैसा वापस कर दिया है तो पहले को चेक कर सब्मिट बटन पर क्लिक करें.

- इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डालें.

- अब इमेज टेक्स्ट टाइप करें और गेट डेटा पर क्लिक करें.

- इसमें अगर आप पात्र हैं तो 'You are not eligible for any refund Amount' का मैसेज आएगा अन्यथा रिफ्ड अमांट शो करेगा.