ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम के मंच से PM मोदी की अपील, 'स्टार्टअप के लिए भारत आइए'

न्यूयॉर्क: अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) ने बुधवार को ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम (Bloomberg Global Business Forum) में कहा कि हमने विकास में बाधा बनने वाले कानून को खत्म किया है. भारत में कारोबार करना आसान हुआ है. हमारी सरकार बिजनेस वर्ल्ड का सम्मान करती है. कारपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला ऐतिहासिक है. बड़े और कड़े फैसले लेने में हम तनिक भी नहीं हिचकते हैं. बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग से जोड़ा है. टैक्स के जाल को हटाकर हमने जीएसटी लागू किया है. हम कारोबारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में सफल रहे हैं.

उन्होंने इस मंच से निवेशकों से अपील की कि वे भारत में आकर अपना करोबार शुरू करें. पीएम ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तब भारत की इकोनॉमी दो ट्रिलियन की थी, जिसे हमने 3 ट्रिलियन तक पहुंचाया है. हमारा लक्ष्य निश्चित समय में इसे पांच ट्रिलियन तक पहंचाने का है. विभिन्न कंपनियों के CEO को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपकी तकनीक और हमारी मेहनत से दुनिया की तस्वीर बदली जा सकती है. हम इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काम कर रहे हैं. सड़क, रेल और हवाई सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे.

इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि यहां बैठे बिजनेस लीडर्स समझ सकते हैं कि विकास के पक्ष में यह सबल समर्थन वास्तव में भारत में नए अवसरों का ऐलान है. आप लोग अपनी बातचीत में अकसर बिजनेस सेन्टीमेंट की बात करते हैं. इस चुनाव में 130 करोड़ भारतीयों ने अपना सेन्टीमेंट ही नहीं जताया है बल्कि जजमेंट भी दे दिया है कि विकास ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

#WATCH PM at Global Business Forum in #NewYork: If you want to invest in a market where there is scale, come to India....If you want to invest in one of the largest infrastructure ecosystems and urbanisation, then come to India pic.twitter.com/Hgw7C44g7H

— ANI (@ANI) September 25, 2019