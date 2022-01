नई द‍िल्‍ली : PNB Property Auction 2022 : अगर आप भी नए साल में प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकारी क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एक बार फ‍िर से सस्‍ता घर खरीदने का मौका दे रहा है. बैंक की तरफ से देशभर में मेगा ई-ऑक्शन (PNB E-Auction) का आयोजन क‍िया जा रहा है.

पीएनबी की तरफ से आयोज‍ित क‍िए जाने वाले ई-ऑक्‍शन में कोई भी शाम‍िल हो सकता है. ई-ऑक्‍शन में आप 31 जनवरी 2022 को बोली लगा सकते हैं. पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) की तरफ से नीलाम की जाने वाली प्रापर्टी में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल (residential and commercial property) दोनों तरह की प्रापर्टी शामिल हैं. बैंक की तरफ से इस बारे में ऑफ‍िश‍ियल ट्वीटर अकाउंट के जर‍िये जानकारी दी गई.

ये भी पढ़ें : इस स्‍टॉक ने एक साल में 1 लाख को बना दिया 83 लाख, शेयर में अभी भी है दम!

Time for you to shine with this gold mine of an opportunity.

Buy the properties(residential/commercial) of your dream with this Mega E-Auction being held on 31st January 2022.#PNBMegaEAuction pic.twitter.com/FQ4YmWtQVj

— Punjab National Bank (@pnbindia) January 18, 2022