SBI Alert! इन अकाउंट होल्डर को जमा करने हैं आधार-पैन कार्ड, कहीं आपका नाम तो नहीं?

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में अपने सभी कस्टमर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए अकाउंट की दोबारा केवाईसी (KYC) कराने के लिए कहा था. इसके लिए बैंक ने मेल या डाक के जरिए आधार कार्ड (Aadhar Card) और पेन कार्ड (Pan Card) की फोटो कॉपी मांगी थी, और ऐसा ना करने पर अकाउंट सस्पेंड करने की बात कही थी.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूजर्स को 30 मई तक का समय दिया था, जो अब पूरा हो चुका है. ऐसे में जो लोग जाने-अनजाने में अपने अकाउंट की KYC नहीं करा पाए, क्या उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे? क्या अब उन्हें फिर से दस्तावेज जमा करवाने होंगे? इन सभी सवालों का एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब दिया है. आइए जानते हैं..

एक बार अकाउंट सस्पेंड होने पर आपका खाते में जमा सारा पैसा फ्रीज हो जाएगा. जो सरकारी सब्सिडी आपको मिल रही है वो आनी बंद हो जाएगी. इसके अलावा आपको जिस भी सरकारी सुविधा का लाभ सीधे बैंक खाते में मिल रहा है, वो आगे नहीं मिल पाएगा. अकाउंट सस्पेंड होने के बाद आप ना तो अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे और ना ही जमा कर पाएंगे. यही कारण है कि अब लोगों को KYC कराने के दौड़ लगा रहे हैं या बैंक को मेल कर रहे हैं.

एक कस्टमर ने एसबीआई को टैग करते हुए ट्विटर पर पूछा कि बैंक दोबारा KYC क्यों करा रहा है? क्या सभी को फिस से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे? इस सवाल का देते हुए SBI ने कहा कि, 'आरबीआई नियमों के अनुसार, ये डॉक्यूमेंट्स खाते को यूजर के आधार और पैन कार्ड से लिंक करने के लिए मांगे जा रहे हैं. अगर आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड और पैन पहले ही लिंक है तो आपको दोबारा दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है.' जो लोग बच गए हैं वे अभी भी अपने अकाउंट की KYC करा सकते हैं.

Please note that you don't need to submit it again if your Aadhaar and pan card are already linked in your bank account and KYC updation is not due as per RBI norms. The periodic update of KYC is a regulatory requirement. You may send, via your registered email, a duly (1/2)

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) June 4, 2021