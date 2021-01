Loan Apps के जरिए हो रही है धोखाधड़ी, SBI ने जारी की चेतावनी, ऐसे करें बचाव

नई दिल्लीः SBI Loan Apps Alert: देश भर के कई शहरों में इंस्टेट लोन देने वाले ऐप्स की बाढ़ आ गई है. कई कंपनियां लोगों को घर बैठे केवल आधार कार्ड और पैन नंबर के बाद छोटे-छोटे लोन मिल जाते हैं. हालांकि इनका ब्याज भी काफी ज्यादा होता है. ऐसे में कई सारी कंपनियां केवल लोगों से ठगी भी कर रही हैं. देश के सबसे बड़े बैंक-एसबीआई ने भी ग्राहकों से इस तरह की ठगी से बचने के लिए चेतावनी जारी की है. इससे पहले आरबीआई ने भी लोगों के लिए चेतावनी जारी की थी.

बैंक ने लोगों को इस तरह की ठगी से बचने की सलाह जारी करते हुए ट्वीट करके कहा है कि 'फर्जी इंस्टेंट लोन एप्स से सावधान! कृपया अनधिकृत लिंक पर क्लिक न करें या एसबीआई अथवा किसी अन्य बैंक की किसी फ्रॉड इकाई को अपना विवरण प्रदान न करें. अपनी सभी वित्तीय जरूरतों के लिए https://bank.sbi पर जाएं'.

Beware of fraudulent instant loan apps!

Please do not click on unauthorized links or provide your details to an entity impersonating as SBI or any other bank.

Visit https://t.co/rtjaIeXXcF for all your financial needs.#SafetyTips #StayVigilant #CyberSafety #ThinkBeforeYouClick pic.twitter.com/wwJMnlJK1W

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 9, 2021