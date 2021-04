Loan Offers के नाम पर हो रहा है जबरदस्त Fraud! SBI ने दी चेतावनी, ये गलती कभी न करें

नई दिल्ली: Beware SBI Customers: State Bank of India ने अपने करोड़ों ग्राहकों को समय समय पर ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सावधान करता रहता है. इस बार SBI ने अपने कस्टमर्स को Fake Loan कॉल्स को लेकर आगाह किया है.

SBI ने एक tweet के जरिए ग्राहकों से कहा है कि अगर आपसे कोई SBI Loan Finance Ltd. या ऐसी ही किसी अन्य कंपनी से संपर्क करता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका SBI से कोई लेना-देना नहीं है. ये लोग झूठे लोन ऑफर्स देकर हमारे ग्राहकों के साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं.

BEWARE SBI CUSTOMERS!

If you are contacted by SBI Loan Finance Ltd. or any such entities then be informed that these are not associated with SBI. They are giving fake loan offers in order to scam our customers pic.twitter.com/tb0rbDPs1G

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 20, 2021