Fixed Deposit: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन बाद बंद हो जाएगी SBI की ज्यादा ब्याज देने वाली FD स्कीम

Fixed Deposit: आजादी के 75वें वर्ष के अवसर 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक खास स्कीम की पेशकश की. एसबीआई ने 'उत्सव जमा' (Utsav Deposit) नाम की स्पेशल स्कीम की शुरुआत की जिसमें आपको जबरदस्त फायदा मिल रहा है. इसमें ब्याज दरें सामान्य से अधिक हैं लेकिन यह केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है. 28 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है.

बैंक ने इसकी जानकरी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर तक ग्राहकों के पास इस स्कीम का फायदा उठाने का समय है, यानी बैंक के इस शानदार ऑफर का लाभ लेने के लिए आपके पास बस दो दिन बचे हैं. दरअसल, 15 अगस्त से 75 दिन तक चलने वाली भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उत्सव डिपॉजिट स्कीम 28 अक्टूबर को बंद होने जा रही है. एसबीआई ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए बताया, ‘अपने फाइनेंस (पैसे) को आपके लिए कड़ी मेहनत करने दें. पेश है आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर ऊंची ब्याज दरों के साथ ‘उत्सव’ डिपॉजिट!'

