SBI ने दी बड़ी खुशखबरी, इस स्कीम में मिल रहा तगड़ा 7.6 फीसदी का ब्याज, लोगों के बीच मची होड़

State Bank Of India: बैंक लोगों को सेविंग पर कई तरह के ऑफर प्रदान करती है. इसके सहारे लोग बैंकों में अपना पैसा अलग-अलग स्कीम में जमाकर उस पर रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए नई स्कीम लाई गई है, जिसमें शानदार ब्याज मुहैया करवाया जा रह है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उच्च ब्याज दरों के साथ एक नई विशेष एफडी स्कीम की घोषणा की. यह योजना सामान्य श्रेणी के निवेशकों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है. हालांकि, यह एक सीमित अवधि का ऑफर है जो अगले महीने समाप्त हो जाएगा.

अमृत कलश डिपॉजिट

एसबीआई की नई एफडी योजना का नाम अमृत कलश डिपॉजिट है. इस स्कीम में आकर्षक ब्याज दर, 400 दिनों का कार्यकाल और बहुत कुछ दिया जा रहा है. "अमृत कलश डिपॉजिट" स्कीम घरेलू और एनआरआई ग्राहकों के लिए पेश की गई है.

Introducing “Amrit Kalash Deposit” for domestic and NRI customers with attractive interest rates, 400 days tenure and much more.

