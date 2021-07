Taxpayers के लिए बड़ी खबर! Income Tax Day के मौके पर SBI दे रहा शानदार ऑफर्स, फ्री Return, CA सर्विस के साथ बहुत कुछ

नई दिल्ली: Income Tax Day 2021: आयकर दिवस (Income Tax Day 2021) के शुभ अवसर पर SBI अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर लेकर आया है. दरअसल SBI अपने कस्टमर्स को मुफ्त में टैक्स रिटर्न (Tax Return File) भरने का मौका दे रहा है. एसबीआई ने ट्विट कर खुद इसकी जानकारी दी है. इस खास मौके पर आपको कई सेवाएं फ्री और कई सेवाएं बेहद सस्ती मिलेंगी.

एसबीआई (SBI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, 'टैक्सपेयर्स YONO ऐप पर Tax2win की मदद से मुफ्त में अपना रिटर्न फाइल करें. अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा चाहिए तो यह सर्विस केवल 199 रुपए में उपलब्ध है. वैसे CA की मिनिमम फीस 549 रुपए है, लेकिन आज स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है.'

Save more on Income Tax Day! Now file your Income Tax Return with Tax2win on YONO for free. Download YONO SBI now: https://t.co/YibUVRjrXk #Tax2win #YONOSBI #ITR #IncomeTaxReturn #IncomeTax pic.twitter.com/J3WWhcWjU3

गौरतलब है कि 24 जुलाई को हर साल आयकर दिवस मनाया जाता है. इस खास मौके पर SBI ने अपने ग्राहकों को कई ऑफर्स पेश किये हैं. इसके तहत बैंक ने बताया कि ग्राहक टैक्सपेयर्स YONO ऐप पर Tax2win की मदद से मुफ्त में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आपको बता दें कि बाजार में किसी भी टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेने पर कम से कम 1000-1500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं.बैंक का ये ऑफर अपने ग्राहकों को मुनाफा दे रहा है.

Greetings from the #IncomeTaxDepartment on this 161st #IncomeTaxDay today! We thank you for your steadfast contribution in the progress of the nation & unstinting support towards the development of new India.#IncomeTaxDay#161YearsofITD#YourContributionMatters pic.twitter.com/9wIQYigo7p

