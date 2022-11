SBI के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बंद हो जाएगा SBI YONO अकाउंट! बैंक ने दी जानकारी

SBI Latest News: अगर आप भी एसबीआई (SBI) कस्टमर हैं और अपने मोबाइल में YONO ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर खास आपके लिए ही है. आपका SBI YONO अकाउंट बंद होने वाला है! दरअसल एक खबर मेसेज बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पैन नंबर (PAN Card Number) अपडेट नहीं करने पर आपका एसबीआई योनो अकांउट बंद हो जाएगा.

इस वायरल मैसेज में साफ-साफ लिखा गया है कि अगर आपने अपना आधार नंबर अपडेट नहीं किया है, तो आपका YONO अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, इसके साथ ही इस मैसेज में एक लिंक दिया गया है, जिसमें जाकर अपडेट करने की बात कही गई है. यह मेसेज एसबीआई की तरफ से भेजे जाने का दवा किया जा रहा है.

क्या है इस मैसेज का सच?

इस मैसेज का फैक्ट चेक किया पीआईबी फैक्ट चेक करने वाली टीम ने. पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पड़ताल कर अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट से शेयर किया और बताया कि एसबीआई के नाम से जारी एक फर्जी संदेश ग्राहकों से अपने खाते को बंद होने से बचाने के लिए अपना पैन नंबर अपडेट करने के लिए कह रहा है. यानी ये वायरल मैसेज पूरी तरह से फर्जी है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, 'ईमेल और एसएमएस का कोई जवाब न दें और भूलकर भी अपनी निजी जानकारी और बैंक डिटेल शेयर करें.'

A #Fake message issued in the name of SBI is asking customers to update their PAN number to avoid their account from getting blocked#PIBFactCheck

Never respond to emails/SMS asking to share your personal or banking details

Report at

report.phishing@sbi.co.in

1930 pic.twitter.com/lYpXTln4qT

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 4, 2022