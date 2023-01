Best Stocks to Buy During Budget: इस साल के बजट में कुछ खास सेक्‍टर पर ज्‍यादा फोकस रहने वाला है. अगले साल लोकसभा चुनाव है. ऐसे में सरकार के लिए ये वित्‍त वर्ष कई मायनों में अहम होगा. सरकार के सामने चुनौती है कि महंगाई को कम कर नए रोजगार का सृजन हो सके. ऐसे में वित्‍त मंत्री भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को बूस्‍टर डोज देने के लिए पूंजीगत खर्च को बढ़ा सकती हैं. देश की ज्‍यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. ऐसे में उन क्षेत्रों पर ज्‍यादा फोकस होगा. जिससे गांव के लोगों को फायदा पहुंचे. इसी वजह से कई कंपनियों को फायदा तो कुछ को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, तो चलिए जानते हैं इस बजट से पहले आपको किन कंपनियों में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए.

एसबीआई (SBI)

अगर सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाएगी तो इसका फायदा एसबीआई को मिलना तय है और इस सरकार ने पहले ही ऐसे कई संकेत दिए हैं कि पूंजीगत खर्च पर सरकार का फोकस है. वर्तमान समय में SBI अच्‍छा प्रदर्शदन कर रहा है. ऐसे में प्राइवेट सेक्‍टर से SBI को अच्‍छी टक्‍कर मिल रही है. इसके तिमाही नतीजे भी शानदार आ रहे हैं.

रिलेक्सो फुटवीयर्स (Relaxo Footwears)

स्‍रकार ग्रामीण इलाकों पर फोकस कर रही है. वहां के लोगों की आय बढ़े. ऐसे में रिलेक्सो फुटवीयर्स को फायदा हो सकता है क्‍योंकि इसके रॉ मैटेरिलय में गिरावट भी देखी गई है.

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (Garden Reach Shipbuilders & Engineers)

आज के दौर में घरेलू डिफेंस सेक्‍टर की कंपनियों की चक है. ऐसे में GRSE जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्‍मीद है. ऐसी उम्‍मीद जताई जा रही है कि आने वाले 4 से 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बना रहेगा.

थर्मेक्स का स्‍टॉक (Thermax)

सरकार और प्राइवेट सेक्टर अपना खर्च बढ़ाएगा, तो थर्मेक्स जैसी कंपनियों को उसका फायदा मिलना तय माना जा है. इस बजट में सरकार PLI स्कीम का दायरा भी बढ़ाने वाली है. मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के अलावा ग्रीन एनर्जी पर भी सरकार का फोकस दिनोंदिन बढ़ रहा है. ऐसे में आप इस स्‍टॉक पर दांव खेल सकते हैं.

विसाका का स्‍टॉक (Visaka)

2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इन बातों को ध्‍यान में रखते हुए सरकार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर जोर बढ़ृा सकती है. ऐसे में विसाका के बिल्डिंग सॉल्यूशंस बिजनेस को लाभ मिलने की उम्‍मीद है. कंपनी भी अपनी क्षमता बढ़ाने रही है. इसके अलावा उसका ATUM सोलर रूफिंग बिजनेस भी जोरों शोरों से बढ़ रहा है. ऐसे में आने वाले 12 से 18 महीनों में इस बिजनेस की हिस्सेदारी बढ़ने हुई नजर आ रही है.

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)

