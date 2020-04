कोरोना काल में Aadhaar कार्ड अपडेट कराना हुआ आसान, UIDAI ने लोगों को दी ये बड़ी सहूलियत

कोरोना काल में आधार कार्ड का अपडेशन कराना आसान हो गया है. आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अब नियमों में और ढील दे दी है. अभी तक आधार कार्ड का अपडेशन केवल बैंक और डाकघर में ही होता था. हालांकि अब से लोग कुछ और जगह पर भी आधार कार्ड का अपडेशन करा सकेंगे.

यहां पर मिलेगी सुविधा

अब देश भर में मौजूद 20 हजार से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) जो कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर कार्य करते हैं, उनके यहां आधार अपडेशन करवाया जा सकता है.

सीएससी को लिखा पत्र

यूआईडीएआई ने सीएससी की ई-प्रशासन सेवाओं के सीईओ दिनेश त्यागी को लिखे पत्र में कहा है कि सिर्फ जनसांख्यिकीय अपडेट सुविधा की अनुमति दी जाएगी. सेंटर संचालक और आधार यूजर्स की पहचान अंगुलियों के निशान और आंख की पुतली के जरिए की जाएगी.

यूआईडीएआई ने कहा कि इसके लिए जून के अंत तक सिस्टम तैयार होने की उम्मीद है. सीएससी से बच्चों का बॉयोमेट्रिक्स विवरण अपडेट किया जाएगा और पते में बदलाव भी हो सकेगा.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यूआईडीएआई द्वारा सीएससी को मंजूरी देने के बारे में बताया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह चाहेंगे कि सीएससी के ऑपरेटर यूआईडीएआई के निर्देशों के अनुसार आधार का काम शुरू करें.

To make Aadhaar updating easier for citizens, @UIDAI has permitted @CSCegov_ which are designated banking correspondents of banks, to offer #Aadhaar update services. Around 20,000 such CSCs will now be able to offer this service to citizens.

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 27, 2020