Aadhaar Card: फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट, UIDAI ने दी ऐसी जानकारी सुनकर हो जाएंगे खुश

Free Ration Scheme: देशभर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से फ्री राशन और सस्ते राशन की सुविधा दी जाती है, लेकिन अब UIDAI ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. अगर आप भी फ्री राशन (Free Ration) का फायदा ले रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. देश में आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने कहा है कि अब आप देशभर में आधार के जरिए भी राशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा. UIDAI ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है.

UIDAI ने किया ट्वीट

UIDAI ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अब आप आधार के जरिए भी पूरे देश में कहीं पर भी राशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके आधार का अपडेट होना जरूरी है. आप वन नेशन वन आधार प्रोग्राम के जरिए आधार कार्ड से देशभर में राशन ले सकते हैं.

#UpdatedAadhaarPowerfulAadhaar

Rations may be taken across the country with the help of #Aadhaar under "One Nation, One Ration Card" program.

Update your #Aadhaar by visiting Aadhaar centres near you.

To locate Aadhaar centres near you, Click here- https://t.co/TM0HQAFteK pic.twitter.com/BPdubWnxnZ

Aadhaar (@UIDAI) October 24, 2022