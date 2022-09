Aadhaar Update: अब इस ऐप पर मिलेगी आधार से जुड़ी सुविधाएं, लोगों काम हुआ आसान; फटाफट प्रोसेस जानिए

Aadhaar Authentication: यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप (UMANG) के माध्‍यम से आप केंद्र सरकार (Central Government), राज्‍य सरकार और स्थानीय सरकारी सेवाओं का आसानी से लाभ ले सकते हैं. पहले लोगों को आधार से जुड़ी कई समस्‍या का सामना करना होता था. अब सरकार ने इसे भी उमंग ऐप (Umang App) से जोड़ दिया है. अब आप आधार से संबंधित कई सर्विस का फायदा उमंग ऐप के द्वारा ही उठा सकेंगे. इसके लिए आपको उमंग ऐप पर क्‍या करना होगा? कौन-कौन सी सर्विस आपको यहां मिलेगी. इस खबर में आपको बताया गया है.

इन सर्विस का उठाए फायदा

1. नागरिक उमंग ऐप पर आधार सत्यापन कर सकेंगे.

2. आप अपने आधार नामांकन या अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस की जांच कर सकते हैं.

3. आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल का सत्‍यापन करा सकते हैं.

4. अपना एनरोलमेंट नंबर या आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप आधार संख्या या नामांकन आईडी (ईआईडी) का पता लगाने के लिए इस सेवा का यूज कर पाएंगे.

इन सुविधा का भी उठा सकते हैं फायदा

