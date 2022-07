US Fed Interest Rate Hike: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक बार फ‍िर से बेंचमार्क ब्याज दर में 75 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा कर द‍िया है. लगातार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के ल‍िए यूएस फेड की तरफ से लगातार तीसरी बार ब्‍याज दर बढ़ाने का फैसला क‍िया गया. आपको बता दें अमेरिका में 1980 के बाद महंगाई के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद यह न‍िर्णय हुआ.

75 आधार अंक का इजाफा क‍िया गया

लगातार बढ़ती महंगाई को कम करने के ल‍िए यूएस फेड (US Federal Reserve) ने फेड रेट में इजाफा (US Fed Rate Hike) किया है. इससे पहले जून में यूएस फेड ने 28 साल की सबसे बढ़ोतरी की थी. जून में की गई वृद्ध‍ि के बाद भी महंगाई (Inflation in US) पर लगाम नहीं लगने पर एक बार फ‍िर यूएस फेड ने इजाफा क‍िया है. जानकारों की तरफ से पहले ही यह अनुमान लगाया जा रहा था क‍ि फेड की तरफ से फ‍िर से 75 आधार अंक का इजाफा क‍िया जाएगा.

शेयर बाजार ने क‍िया स्‍वागत

यूएस फेड की तरफ से क‍िए गए इजाफे के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक नैस्डैक, डाउ जोंस और एनवाईएसई में तेजी देखने को मिली. अमेर‍िकी बाजार ने यूएस फेड के फैसले का स्‍वागत क‍िया. इसके अलावा कमोड‍िटी बाजार सोने और चांदी के रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है. क्रूड ऑयल भी तेजी के साथ कारोबार करता द‍िखा.

महंगाई शीर्ष स्‍तर पर पहुंची

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की तरफ से कहा गया क‍ि महंगाई शीर्ष स्‍तर पर है. इसकी वजह से 1.5 प्रत‍िशत से 1.75 प्रत‍िशत तक चलने वाले बेंचमार्क रेट को बढ़ाकर 2.25 फीसदी से 2.5 फीसदी तक कर दिया गया है. आपको बता दें कि अमेर‍िका में महंगाई के 40 साल में र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने पर मार्च से अब तक यूएस फेड ने ब्याज दरों में 225 बेस‍िस प्‍वाइंट की बढ़ोतरी कर दी है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर