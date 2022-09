Anil Agrawal: जीवन का वो सिद्धांत, जिसने वेदांता चेयरमैन को दिलाया सफलता का मुकाम

Vedanta Chairman Anil Agarwal: वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपने लंबे और सफल कारोबारी जीवन के एक राज का खुलासा पूरी दुनिया से किया है. जिंदगी में काम आए इस टूल को उन्होंने 'एक-चौथाई सिद्धांत' (One Quarter Theory) का नाम दिया. आपको बता दें कि ये वही रामबाण थ्योरी थी जो कि ब्रिटेन (UK) में गेमचेंजर साबित हुई और इसी के दम पर वेदांता (Vedanta) ने अंग्रेजों के देश में मजबूत जड़ें जमाने में कामयाबी हासिल की. ट्विटर पर उनकी कारोबारी यात्रा के किस्से हाथोंहाथ वायरल होते हैं. इससे पहले वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की कहानी बता चुके हैं.

यूथ को मोटिवेशनल मंत्र

अपनी दूर की सोंच और रिस्क लेने की क्षमता से एक बड़े आसामी बने अग्रवाल ने बतौर मोटिवेशनल गुरू देश के सभी युवाओं को सफलता का नायाब मंत्र दिया है.

परदेश में सामने आईं मुश्किलें

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अग्रवाल ने लिखा, 'पिछले दिनों अलग-अलग मौकों पर मेरी कुछ युवाओं से मुलाकात हुई. हर बार की तरह मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला. युवाओं से बातचीत के दौरान मैं उनसे कहता हूं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. आज, मैं आपको उस 'एक चौथाई के सिद्धांत' के बारे में बताता हूं जिसने लंदन में मुझे टिकने में मदद की. इंग्लैड जाने के बाद कुछ शुरुआती महीने मेरे लिए बड़ी चुनौतियों से भरे थे. लेकिन मैं नए अवसरों को लेकर उत्साहित होने के साथ विदेश में कामयाबी को लेकर आशंकित भी था. उन्हीं दिनों में मैनचेस्टर जाने वाली एक ट्रेन में सफर के दौरान मैंने यह सुना ड्यूराट्यूब कंपनी दिवालिया हो गई है तो मैं उसे हासिल करने के बारे में सोचने लगा.'

अंग्रेजी से मिली चुनौती

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को उस दौर में अंग्रेजी कमजोर होने के वजह से बिजनेस डील से पहले बातचीत में अक्सर परेशानी होती थी. अपनी कहानी में आगे उन्होंने कहा, 'मैनें एक बार HSBC के एक बैंकर को फोन किया और उस कंपनी के बारे में सवाल किया जिसे मैं खरीदना चाहता था. बातचीत के बीच में एक ऐसा मौका आया जब बैंकर ने कहा, आई बेग योर पार्डन. और चुप हो गया. मैं भी चुप था क्योंकि मुझे इसका मतलब नहीं पता था. मैं काफी देर बाद समझा कि वो चाहते थे कि मैं अपना सवाल कुछ सरल शब्दों में रिपीट करूं. दरअसल तब हम दोनों एक दूसरे से कन्फ्यूज्ड थे.'

