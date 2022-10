Cheap Flight Tickets: दिवाली का बंपर ऑफर! सिर्फ 1499 रुपये में इन सभी शहरों के लिए बुक करें फ्लाइट टिकट

Cheap Flight Tickets: फेस्टिव सीजन (Festive Season) में अगर आपका हवाई सफर करने का प्लान है तो अब आप सस्ते में टिकट बुक करा सकते हैं. विस्तारा एयरलाइन (vistara airlines) आपके लिए खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें आप सस्ते में हवाई टिकट (cheap flight tickets) करा सकते हैं. त्योहारी सीजन को देखते हुए विस्तारा की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है.

कंपनी ने शुरू की सेल

विस्तारा एयरलाइन आपको घरेलू और इंटरनेशनल टिकट पर बंपर डिस्काउंट दे रहा है. एयरलाइन की ओर से विस्तारा फेस्टिव सेल (Vistara Festive Sale) का ऐलान किया गया है. यह सेल इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस तीनों ट्रैवल क्लास के लिए है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से टिकट बुकिंग करा सकते हैं.

Explore the beauty of India with India’s Best airline! Book under our Festive Sale and enjoy discounted one-way domestic fares starting at INR 1499 all-in. Book until 19-Oct-22 for travel between 23-Oct-22 and 31-Mar-23. pic.twitter.com/nXf9ZHQCmx

— Vistara (@airvistara) October 18, 2022