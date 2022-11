Voter ID और Aadhaar Card से जुड़ा ये काम फटाफट निपटा लें, वरना हो सकती है दिक्कत

Aadhaar Card: देश में वोटर आईडी (Voter ID) का इस्तेमाल वोट देने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है. वोटर आईडी का इस्तेमाल पहचान दर्शाने के लिए किया जाता है. वहीं वोटर आईडी के अलावा देश में आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल भी पहचान दर्शाने के लिए किया जाता है. देश में कई सेवाओं और सुविधाओं के साथ आधार कार्ड लिंक (Aadhaar Card Link) किया गया है. वहीं आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने को लेकर भी अभियान शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि वोटर आईडी के अगर कोई डुप्लीकेट बने हुए हैं तो उन्हें खत्म किया जा सके.

Form 6B

मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को आधार से जोड़ने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने एक विशेष अभियान शुरू किया. लोगों को अपने आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए 6बी नामक एक नया फॉर्म जारी किया गया है.

चुनाव आयोग की पहल

चुनाव आयोग के अनुसार, इस पहल से ऐसे उदाहरणों की पहचान करने में मदद मिलेगी जब एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्टर किया गया हो. लोकसभा ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी, जिससे आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ा जा सके.

ऐसे करें लिंक

- राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के आधिकारिक पोर्टल NVSP.in पर जाएं.

- अपने NVSP खाते में लॉग इन करें.

- साइन इन करने के बाद, "Search in Electoral Roll" पर जाएं.

- वोटर आईडी खोजने के लिए अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें.

- अपना आधार विवरण भरें.

- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी सत्यापन के साथ पहचान को प्रमाणित करें.

- आपका आधार आपके वोटर आईडी से लिंक होने के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा.

इस तरीके से भी कर सकते हैं लिंक

- Google Play Store और Apple App Store से Voter Helpline App डाउनलोड करें.

- ऐप खोलकर उसमें 'वोटर रजिस्ट्रेशन' पर टैप करें.

- इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फॉर्म (फॉर्म 6B) पर क्लिक करें और खोलें.

- 'लेट्स स्टार्ट' पर क्लिक करें.

- आधार कार्ड से जुड़ा अपना आधिकारिक मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर टैप करें.

- आपको प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और '‘Verify' पर क्लिक करें.

- Yes I Have Voter ID पर क्लिक करें और फिर 'Next' पर क्लिक करें.

- अपना वोटर आईडी नंबर (EPIC) दर्ज करें, अपना राज्य चुनें और 'Fetch Details' पर क्लिक करें.

- 'Proceed' पर क्लिक करें.

- आधार संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर और अपने प्रमाणीकरण के स्थान को भरें और 'Done' पर क्लिक करें.

- फॉर्म 6बी प्रीव्यू पेज खुलेगा. अपने विवरण की दोबारा जांच करें और अपने फॉर्म 6बी को अंतिम रूप से जमा करने के लिए 'Confirm' पर क्लिक करें.

