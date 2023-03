Unlimited Currency Note: बहुत सारे नोट छापकर RBI क्यों नहीं बना सकता सबको करोड़पति! अर्थशास्त्रियों ने दिए ये जवाब

Why do not RBI print unlimited currency: अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब सरकार के कहने पर नोट छापने हैं तो RBI ढेर सारे नोट छापकर लोगों की गरीबी क्यों नहीं हटा देता? ये सोच गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक साथ पूरे देश का भट्‌ठा बैठ जाएगा.