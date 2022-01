अब बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे Payment, फोन बंद होने पर भी काम करेगी ये सर्विस

नई दिल्ली. कई बार हमें UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत होती है. अधिकतर परेशानी स्लो इंटरनेट की वजह से होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं. ये सर्विस शुरू की है पेटीएम (Paytm) ने. ये एक वर्चुअल कार्ड 'Tap To Pay' सर्विस है. ये Paytm पेमेंट सर्विस यूजर्स को अपने POS मशीन पर अपने फोन को टैप करके और अपने Paytm रजिस्टर्ड कार्ड के जरिए तत्काल पेमेंट करने की अनुमति देता है. इसके लिए किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती.

फोन लॉक होने पर भी कर सकते हैं पेमेंट

इतना ही नहीं आप इस सर्विस का फायदा फोन लॉक होने पर भी कर सकते हैं. पेटीएम की 'Tap To Pay'सर्विस एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जो पेटीएम ऑल-इन-वन पीओएस डिवाइसेस और अन्‍य बैंकों की पीओएस मशीनों के माध्‍यम से पेमेंट करते हैं.

थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं होती कार्ड डिटेल

लेटेस्ट Tap To Pay सर्विस के साथ कंपनी ने चुने गए कार्ड के 16 अंकों के पैन नंबर को सुरक्षित लेनदेन कोड में बदलने के लिए एक दमदार तकनीक का इस्तेमाल किया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि यूजर्स के कार्ड की डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी के के पेमेंट प्रोसेसर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा.

ऐसे स्टेप-टू-स्टेप करें पेमेंट

- कार्ड लिस्‍ट से सही कार्ड को चुनें या ‘Tap To Pay’ होम स्‍क्रीन पर 'Add New Card' पर क्लिक करें.

- नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होने के बाद इसमें जरूरी कार्ड डिटेल्स डालें.

- Tap To Pay के लिये कार्ड के जारीकर्ता की सेवा शर्तों को स्‍वीकार करें.

- कार्ड के साथ रजिस्‍टर्ड आपके मोबाइल नंबर (या ईमेल आईडी) पर OTP आएगा.

- OTP भरने के बाद आप Tap To Pay होम स्‍क्रीन के ऊपर की ओर एक्टिवेटेड कार्ड को देख सकते हैं.

