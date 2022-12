Share Price: Yes Bank के शेयर में आया दमदार उछाल, 2 साल के हाई पर पहुंचा, क्या है टारगेट?

Yes Bank Share Price: शेयर बाजार (Share Market) में पिछले कुछ दिनों से Yes Bank के शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है. Yes Bank के शेयर में आई तेजी के कारण शेयर का दाम दो कारोबारी दिन में ही 20 फीसदी बढ़ चुका है. इसके साथ ही निवेशक एक बार फिर से येस बैंक के शेयर की तरफ बढ़ रहे हैं. वहीं Yes Bank का शेयर अपने दो साल के हाई पर भी पहुंच चुका है. Yes Bank के शेयर में आई तेजी के कारण शेयर का दाम 21 रुपये के पार पहुंच चुका है. ऐसे में शेयर का आगे का टारगेट क्या होगा, इस पर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है.

ये है कारण

Yes Bank का एनएसई पर 52 वीक लो प्राइज जहां 12.10 रुपये है तो वहीं इसका 52 वीक हाई प्राइज 21.20 रुपये है. शेयर बाजार एक्स्पर्ट्स के मुताबिक, यस बैंक के शेयर शुक्रवार को निजी ऋणदाता के खुलासे के बाद बढ़ रहे हैं, जहां उसने कार्लाइल ग्रुप (Carlyle Group) और वेरवेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड (Verventa Holdings) के जरिए नए निवेश के संबंध में सकारात्मक विकास के बारे में भारतीय बाजारों को सूचित किया.

रणनीति

यस बैंक के शेयर की कीमत ने चार्ट पैटर्न पर साइडवेज ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है और यह लघु से मध्यम अवधि में 28 रुपये प्रति शेयर तक जा सकता है. वहीं मार्केट एक्सपर्ट पोजिशनल निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि जब तक यह 18 रुपये प्रति शेयर के स्तर से ऊपर न हो जाए, तब तक शेयर में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बनाए रखें.

गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद

प्रॉफिटमार्ट सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अविनाश गोरक्षकर ने यस बैंक के शेयर में आई रैली के कारण पर बात करते हुए कहा, "निजी ऋणदाता के जरिए कार्लाइल ग्रुप द्वारा नए निवेश के संबंध में सकारात्मक विकास के बारे में सूचित करने के बाद शुक्रवार को यस बैंक के शेयरों में तेजी देखी गई. Verventa Holdings Limited ने दावा किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रत्येक निवेशक को येस बैंक की चुकता शेयर पूंजी के 9.99% तक प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में सशर्त स्वीकृति दी है. इस मौलिक रूप से मजबूत खबर से बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, जिसने बाजार के बुल्स को आकर्षित किया है."

Yes Bank Share Target

चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमीत बगड़िया ने यस बैंक के शेयरों के संबंध में 'Buy on Dips' की रणनीति को बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा, "यस बैंक के शेयर ने 18 रुपये के स्तर पर साइडवेज ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है. वहीं यह 24 रुपये तक जा सकता है. इसके अलावा लघु और मध्यम अवधि में 28 रुपये का स्तर देखा जा सकता है. जिनके पास अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में यस बैंक है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 17 रुपये पर स्टॉप लॉस बनाए रखें और 24 रुपये और 28 रुपये के टारगेट के लिए शेयर जमा करते रहें.

प्रॉफिट बुकिंग

जो लोग यस बैंक के शेयरों को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए च्वाइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया ने कहा, "यस बैंक के शेयरों में पहले ही काफी उछाल आ चुका है. इसलिए, प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर का इंतजार करना चाहिए और एक बार जब यह 18 रुपये के स्तर से ऊपर आ जाता है, तो केवल एक 17 रुपये के स्तर पर सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए 24 रुपये और 28 रुपये के लक्ष्य के लिए यस बैंक के शेयर खरीद सकते हैं."

(डिस्कलेमर : किसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से जानकारी कर लें. जी न्यूज किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको सलाह नहीं देता.)

