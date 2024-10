45000 करोड़ का कारोबार... लेकिन फोन को हमेशा साइलेंट रखता है ये बिजनेसमैन, CEO ने खुद बताई वजह

Nithin Kamath: जिरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने कंपनी की नो-नोटिफिकेशन पॉलिसी पर खुलासा किया है कि वह अपने फोन को लगातार साइलेंड मोड पर क्यों रखते हैं. उनका मानना है कि कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि बेवजह की व्यस्तता से बचा जाए.

कंपनी द्वारा कस्टमर्स को नोटिफिकेशन और ईमेल भेजने की पॉलिसी को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "हर कोई इंगेजमेंट के पीछे पड़ा है, ऐसा लगता है कि हमने कई चीजों को इंटरनेट पर फालतू और गैरजरूरी बना दिया है. मेरा खुद का फोन फालतू के कॉल, नोटिफिकेशन, ईमेल आदि के कारण साइलेंट रहता है.

44 साल के नितिन कामथ 4.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स सूची में चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति हैं. जबकि उनके भाई और 37 वर्षीय निखिल कामथ 3.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति हैं.

यूजर ने नितन कामथ से पूछे सवाल

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "एकमात्र ब्रोकर जो कभी भी आपको किसी भी रूप में ट्रेड करने के लिए पुश नहीं करता है तो वह है जिरोधा. जिरोधा की ओर से ना ही कोई नोटिफिकेशन भेजा जाता है और ना ही कोई ईमेल. जिस तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही है इसका बहुत बड़ा योगदान है.

फोन को साइलेंड मोड में क्यों रखते हैं नितिन कामथ

With everybody chasing "engagement," we seem to have made many things on the internet annoying and unusable. My own phone is constantly on silent because of annoying calls, notifications, emails, etc.

From day one of @zerodhaonline, "don't do unto others what you don't want done… pic.twitter.com/KEqbvQvFXW

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) October 25, 2024