'चॉपस्टिक से पकड़ते हैं रॉकेट', एस सोमनाथ ने मस्क को बताया महान, बोले- हर कोई हराना चाहता है लेकिन...

S Somnath on Elon Musk: इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने शनिवार को एक संबोधन के दौरान अरबपति कारोबारी एलन मस्क के योगदान की तारीफ की है. एयरोस्पेस इंजीनियर ने यह भी कहा कि "हाल ही में एलन मस्क ने चॉपस्टिक से जिस तरह के रॉकेट पकड़े हैं, उससे सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि इसरो ऐसा कब करने जा रहा है." इसरो चीफ ने आगे कहा,'एलन मस्क जैसे लोगों की वजह से युवा पीढ़ी अंतरिक्ष क्षेत्र को बड़े जुनून के साथ देख रही है.' उन्होंने आगे कहा कि बेशक हर कई एलन मस्क को हराना चाहता है लेकिन वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर हैं.

आईआईटी दिल्ली में हुए एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा,'वह शानदार काम करने वाले व्यक्ति हैं. हम सभी उनके काम से प्रेरित हैं. इसकी वजह से ही आज स्पेस बहुत ही आकर्षक होता जा रहा है. युवा इसे बड़े जुनून के साथ देख रहे हैं. हम इसे इस तरह से देख रहे हैं कि तकनीक लोगों के लिए आसान होती जा रही है.' इसरो प्रमुख ने कहा, 'हर कोई एलन मस्क को देख रहा है कि वह वहां क्या कर रहे हैं और हम कैसे कुछ शानदार विचार लेकर आ सकते हैं जिससे हम उन्हें हरा सकें. बेशक, हर कोई उन्हें हराना चाहता है, लेकिन वह इन सबसे ऊपर हैं. मुझे लगता है कि वह शानदार काम करने वाले एक महान व्यक्ति हैं. हम सभी उनके काम से प्रेरित हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनकी वजह से आज अंतरिक्ष बहुत आकर्षक बन रहा है. युवा लोग इसे बड़े जुनून के साथ देख रहे हैं. हम इसे इस तरह से देख रहे हैं कि तकनीक लोगों के लिए सुलभ हो रही है. साथ ही, अर्थव्यवस्था, रोजगार और नौकरी सृजन पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है. ये डोमेन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए सरकार ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने, अधिक निजी निवेश और निजी भागीदारी लाने की पहल की है. यह एक ऐसा डोमेन है जिसे नियंत्रित और विनियमित नहीं रखा जा सकता है. हालांकि कुछ ज्ञान है जिसे नियंत्रित और विनियमित करने की आवश्यकता है.'

#WATCH | At IIT Delhi, ISRO chief S Somanath says, "...The person there in the US, Elon Musk, is making, heads turn with the type of rockets that he has captured with the chopsticks recently and people are asking when ISRO is going to do this... Everyone is looking at Elon Musk,… pic.twitter.com/EB3UcemSR4

