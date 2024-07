APJ Abdul Kalam Books List: डॉ. अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्‍ट्रपत‍ि थे और राष्‍ट्रपत‍ि कार्यकाल के दौरान देश और दुन‍िया से इतना प्‍यार पाने वाले संभवत: वो पहले राष्‍ट्रपत‍ि थे. इसल‍िए उन्‍हें 'पीपुल्स प्रेसिडेंट' का नाम भी द‍िया गया. उनकी सोच, सौम्‍य व्‍यवहार, जीवन के संघर्ष के बीच जीतने की ललक और उनका वीजन उन्‍हें सबसे अलग बनाता था. राष्‍ट्रपत‍ि बनने से पहले कलाम एक साइंट‍िस्‍ट थे और उन्‍होंने साल 1998 में दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम से भी जुड़े थे. इसलिए उन्हें "मिसाइल मैन" भी कहा जाता है.

अपनी व्‍यस्‍तता के बीच अब्‍दुल कलाम ने कई क‍िताबें भी लिखीं. वो छात्र या पेशेवर, जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्‍हें डॉ. एपीजे अब्‍दुल कलाम की ये 5 क‍िताबें जरूर पढ़नी चाह‍िए.

छात्रों को जरूर पढ़नी चाह‍िए ये 5 क‍िताबें :

1. Wings of Fire: ये एक आत्‍मकथा है, ज‍िसे साल 1999 में पब्‍ल‍िश क‍िया गया था. अब्‍दुल कलाम के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. इसल‍िए हर छात्र को ये क‍िताब जरूर पढ़नी चाह‍िए.

2. You Are Born to Blossom: इसे साल 2011 में प्रकाश‍ित क‍िया गया था.

3. Failure to Success: इस क‍िताब को भी उन्‍होंने साल 2011 में ही प्रकाश‍ित क‍िया था. ये क‍िताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाह‍िए जो असफलता से घबराते हैं.

4. You are Unique: Scale New Heights by Thoughts and Actions : ये बात सच है क‍ि हर व्‍यक्‍त‍ि यून‍िक होता है और यही यून‍िकनेस उसे कामयाबी का रास्‍ता द‍िखा सकती है. साल 2012 पब्‍ल‍िश हुई इस क‍िताब को पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर नई ऊर्जा जरूर महसूस होगी.

5. Thoughts for Change: We Can Do It: ये क‍िताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाह‍िए जो नई चुनौत‍ियों और बदलाव से घबराते हैं. साल 2013 में प्रकाश‍ित ये क‍िताब आपको कुछ कर द‍िखाने के ल‍िए अंदर से तैयार कर देगी.

बता दें क‍ि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1981 को रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था. साल 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए. 5 साल की सेवा के बाद, वे शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए. उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. 'पीपुल्स प्रेसिडेंट' के रूप में भी जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम इस सदी में भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं.