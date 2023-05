आर्ट्स स्टूडेंट्स जान लें BA के कौन से विषय हमेशा रहते हैं डिमांड में, जो आपको दिलाएंगे जल्दी और बढ़िया नौकरी

Best BA Course To Earn Money: आजकल ज्यादातर बच्चे साइंस, मैथ्स या कॉमर्स विषय को चुनते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों की दिलचस्पी आर्ट्स में होती हैं. अगर आपने भी 12वीं आर्ट्स से पास किया हैं तो इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स में किसी ऐसे कोर्स को चुने जो आपको झटपट और अच्छी नौकरी दिला सकते हैं. यहां जानिए इस कोर्सेस के बारे में...

बीए और बीए ऑनर्स

आपके पास 12वीं के बाद बीए और बीए ऑनर्स दो ऑप्शन हैं में से कोई एक चुन सकते हैं. जहां बीए ऑनर्स की डिग्री में आप किसी खास विषय में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. वहीं, बीए में सभी विषयों की पढ़ाई एक साथ होती है. ये हैं बेस्ट बीए कोर्सेस

बीए इंग्लिश

बीए फाइन आर्ट्स

बीए फिलॉसफी

बीए हिस्ट्री

बीए आर्कियोलॉजी

बीए एंथ्रोपोलॉजी

बीए लैंग्वेज कोर्स

बीए मीडिया स्टडीज

बीए स्टैटिस्टिक्स

बीए फंक्शनल इंग्लिश

बीए रिलीजियस स्टडीज

बीए पॉलिटिकल साइंस

बीए फिजिकल एजुकेशन

बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन

बीए एनवायरमेंटल साइंसेस इसके अलावा बीए स्पेशलाइजेशन यानी कि कुछ खास विषयों में की गई पढ़ाई आपके बेहतर करियर के लिए और भी फायदेमंद हो सकती है, आपको बढ़िया जॉब दिला सकते हैं.

इन विषयों में कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन

वर्ल्ड लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिक लिटरेचर, इंग्लिश ड्रामा: एलिजाबेथ टू विक्टोरियन, इंग्लिश पोएट्री, पोस्टकोलोनियल लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, नाइंटींथ सेंचुरी यूरोपियन रिएलिज्म बीए इकोनॉमिक्स

इंट्रोडक्ट्री माइक्रोइकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्ट्री मैक्रोइकोनॉमिक्स, मैथेमेटिकल मैथ्ड्स फॉर इकोनॉमिक्स, डेवलेपमेंट इकोनॉमिक्स में से कुछ चुन सकते हैं. बीए साइकोलॉजी

डेवलेपमेंट, एजुकेशनल, सोशल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंटल, स्पोर्ट्स, फॉरेंसिक आदि में बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं. जानिए कितनी कर सकते हैं कमाई

इन सब्जेक्ट्स में डिग्री हासिल करने के बाद आप शुरुआत में 4 से 5 लाख तक सालाना की नौकरी पा सकते हैं. अनुभव होने पर आपकी सैलरी 7 से 8 लाख रुपये तक सालान पहुंच जाती है.