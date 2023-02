BSEH 2023: हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं 12वीं की नई डेटशीट, जानिए कब किसका है पेपर

BSEH Haryana Board 10th 12th Date sheet 2023: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा ने 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित डेटशीट जारी कर दी है. संशोधित डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर उपलब्ध है. संशोधित डेटाशीट के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी, 2023 से शुरू होंगी. कक्षा 10 की परीक्षाएं 25 मार्च, 2023 को समाप्त होंगी और कक्षा 12 की परीक्षाएं 28 मार्च, 2023 को समाप्त होंगी. परीक्षा एक ही पाली में - दोपहर 12.30 बजे से 3.30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

BSEH 2023 revised date sheet: Know how to check

डेटशीट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं

होमपेज पर आपको “Revised Date Sheet:- (Theory Papers) for Secondary, Senior Secondary Certificate (Academic/ Open/ Regular/ Re-appear/ Additional/ Improvement) Examination Feb./ Mar.-2023” पर क्लिक करें.

क्लिक करते ही डेटशीट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी. अब आप इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं

डेटशीट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये www.iris121.com/preview2.php है.

बोर्ड की ओर से नकल रोकने के लिए पेपर पर स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ क्यूआर कोड भी होगा. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्टूडेंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. सेकेंडरी में कुल 285138 और था सीनियर सेकेंडरी में 257208 स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं. वहीं सेकेंडरी की मुक्त विद्यालय परीक्षा में कुल 44835 व सीनियर सेकेंडरी में कुल 37435 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है.

इन पर भी करें अपना फोकस

बोर्ड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को रिवीजन करने पर ध्यान देना चाहिए. उन्हें परीक्षा से पहले कम से कम दो बार पूरे एचबीएसई 12 वीं के सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए.

स्टूडेंट्स परीक्षा से पहले कम समय में रिवीजन करने के लिए सभी जरूरी सब्जेक्टस के छोटे-छोटे नोट्स बनाएं.

स्टूडेंट्स को कमजोर एरिया पर ध्यान देना चाहिए. एचबीएसई कक्षा 12 के पेपर के साथ अभ्यास करने से स्टूडेंट्स को परीक्षा के कठिनाई के लेवल को जानने और उनके कांसेप्ट को समझने में मदद मिलेगी.

एचबीएसई 12वीं डेट शीट 2023 (HBSE 12th Date Sheet 2023) में दिए गए परीक्षा के दिन के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और एचबीएसई 12वीं के एडमिट कार्ड 2023 को परीक्षा हॉल में ले जाना न भूलें.

स्टूडेंट्स को शांत रहने और अनावश्यक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है.

स्टूडेंट्स कम से कम 8 घंटे सोएं, फिट रहने के लिए अच्छा खाना खाएं.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं