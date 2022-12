CBSE Date Sheet 2023: 10वीं और 12वीं की डेटशीट पर बड़ा अपडेट, जानें Cbse.Gov.In पर कब होगी जारी

CBSE News 2023: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में परीक्षा के लिए डेटशीट कभी भी जारी कर सकता है. इसके जल्द जारी होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड की घोषणा आज यानी कि मंगलवार 20.12.2022 को होने की संभावना है. जो उम्मीदवार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि डेट शीट की औपचारिक घोषणा के तुरंत बाद, यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी cbse.gov.in और cbse.nic.in पर भी आसानी से उपलब्ध होगी.

खास तौर पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा समय सारणी, परीक्षा शुरू होने से 45 से 60 दिन पहले जारी की जाती है. बोर्ड पहले ही कक्षा 10, 12 के लिए 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 शुरू करने की घोषणा कर चुका है.

CBSE Date sheet 2023: डेटशीट कैसे डाउनलोड करें (How to download the datasheet)

-आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, 'मुख्य वेबसाइट' ऑप्शन पर क्लिक करें.

-इसके बाद डेट शीट पर क्लिक करें

-सीबीएसई डेट शीट 2023 स्क्रीन पर दिखने लगेगी.

बोर्ड के मुताबिक, सीबीएसई 10वीं, 12वीं के प्रैक्टिकल 1 जनवरी, 2023 से देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुरू होंगे. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों द्वारा कराई जाएगी. लिखित परीक्षा 2023 से साल में एक बार आयोजित की जाएगी.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi -अब किसी और की ज़रूरत नहीं