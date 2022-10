Teacher Recruitment 2022: शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, ये रहा डायरेक्ट लिंक

CTET 2022 Registration ctet.nic.in: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन आज, 31 अक्टूबर से शुरू होगा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दिसंबर की परीक्षा के लिए सीटीईटी 2022 आवेदन पत्र ctet.nic.in पर जारी करेगा. CTET 2022 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर है. उम्मीदवार 25 नवंबर तक आवेदन फीस का भुगतान कर सकते हैं.

प्रवेश परीक्षा दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की सही तारीख की जानकारी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर दी जाएगी.

सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए CTET 2022 का रजिस्ट्रेशन शुल्क पेपर 1 और 2 के लिए 1,000 रुपये और 1 और 2 दोनों पेपर के लिए 1,200 रुपये है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों के लिए फीस एक के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये है.

परीक्षा के बारे में ज्यादा डिटेल्स जैसे सिलेबस, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शहर और जरूरी तारीख का उल्लेख सूचना बुलेटिन पर किया जाएगा, जो जल्द ही जारी किया जाएगा. सीबीएसई सीटेट 2022 नोटिफिकेशन के अनुसार, यह सीटेट का 16वां संस्करण है, जो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा.

How to Apply for CTET Exam

सबसे पहले सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर 'CTET December 2022 Apply Online Link' (31 अक्टूबर से एक्टिव होगा) पर क्लिक करें.

अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरें.

आपके दिए ईमेल पते पर जनरेट हुए रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल्स भेज दिए जाएंगे जिनकी मदद से लॉग इन करें.

अब पर्नसल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पेपर आदि डिटेल्स दर्ज करें.

डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फीस जमा करें.

आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

