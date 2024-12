टेंशन नहीं, हम बॉर्डर पर हैं... हाथों में हथियार लिए महिला जवानों ने भेजा नए साल का बधाई संदेश

BSF Jawans Wish Nation Happy New Year 2025: हम यहां नए साल के स्वागत के जश्न में डूबे हैं और वहां सीमा पर ड्यूटी करते हमारे जवान देशविसियों की रक्षा में सीमा पर डटे हैं. कंपकंपाती ठंड में जहां हमें लगता है कि मौसम ने कहर ढाया है. वहीं, बॉर्डर पर खड़े जवान हमारी सुरक्षा के लिए सबकुछ झेल जाते हैं. इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ के जवानों के बारे में, जिन्हें सीमा पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर सर्दियों के मौसम में चुनौतियां और बढ़ जाती हैं. इन सबके बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने देशवासियों के लिए भावुक संदेश भेजा है. इसे पढ़कर आपकी आंखें तो खुशी से नम होगी ही, लेकिन फिर एक बार इन जवानों पर गर्व महसूस होगा. चलिए जानते हैं क्या संदेश है बीएसएफ जवानों का देशवासयों के नाम...

झेलते हैं मौसम की मार

कड़ाके की ठंड, कोहरा और यहां तक कि पाला भी पड़ने लगा है, लेकिन ये बीएसएफ के ये जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दृढ़ता से बड़ी सतर्कता से बॉर्डर्स पर मुस्तैद रहते हैं. अब नए साल के मौके पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं भेजीं. सीमाओं पर तैनात जवानों ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए ये संदेश दिया कि हर नागरिक अपने घर में सुरक्षित है, क्योंकि वे देश की सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं.

देशवासियों को दी नए साल की बधाईयां

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "कठोर मौसम और कई चुनौतियों के बावजूद, बीएसएफ कर्मियों ने कर्तव्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया. हम हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं, चाहे वह चरम मौसम हो या कोई अन्य कठिनाई. साल के 365 दिन, चौबीसों घंटे हम अपने मिशन के प्रति सतर्क और समर्पित रहते हैं. हम देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव डटकर खड़े हैं. साथ ही, मैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं."

वहीं, एक जवान ने कहा, "देशवासी निश्चिंत रहें, क्योंकि हम सीमा पर हर समय मुस्तैद हैं. देश और बीएसएफ ही हमारा परिवार है. हमें इस सेवा पर गर्व है."

RS Pura, Jammu | A BSF personnel says," I like to tell the countrymen they are safe at their homes as we guard the border. I extend New Year greetings to the entire country. BSF and the country are my family, and I am happy to serve here." pic.twitter.com/VvhnPfrIei

